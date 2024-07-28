Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap 1.546 Tindak Pidana Sepekan Terakhir, Kasus Narkoba hingga Judi Online

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |04:03 WIB
Polri Ungkap 1.546 Tindak Pidana Sepekan Terakhir, Kasus Narkoba hingga Judi Online
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika memaparkan ribuan tindak pidana yang berhasil diungkap Polri (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri baru-baru ini merilis ribuan pengungkapan kasus tindak pidana dalam kurun waktu sepekan terakhir. Tercatat, setidaknya terdapat sebanyak 1.546 kasus tindak pidana sepanjang periode 19-26 Juli 2024. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika mengatakan, kasus narkoba menjadi salah satu yang terbanyak yakni 178 kasus. 

Selain itu, ada juga kasus perjudian, TPPO, penyakit masyarakat (pekat), tindak pidana ringan (tipiring) dan kasus yang menarik perhatian masyarakat.

Kasus perjudian baik online maupun konvensional sendiri tercatat sebanyak 38 kasus. 

"Untuk kasus persetubuhan 17 kasus, pencabulan, 31 kasus dan senjata tajam 30 kasus," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal, Sabtu, (27/7/2024).

Sementara untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diungkap ada 4 kadus dan 325 tindak pidana ringan (tipiring) diungkap.

 

