HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Hujan Sedang-Lebat Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah hingga 1 Agustus

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:18 WIB
Waspada! Hujan Sedang-Lebat Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah hingga 1 Agustus
Illustasi Hujan (foto: dok Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan sedang hingga lebat yang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Indonesia hingga 1 Agustus 2024 mendatang.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan meski saat ini secara umum Indonesia tengah berada di puncak musim kemarau namun sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang hingga awal Agustus mendatang.

Guswanto mengatakan wilayah yang akan diguyur hujan mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan.

“Kondisi ini dipengaruhi oleh Gelombang Ekuator Rossby yang diprakirakan aktif di wilayah tersebut.  Aktivitas gelombang ini mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah itu. Selain itu faktor pemanasan skala lokal memberikan pengaruh cukup signifikan dalam proses pengangkatan massa udara dari permukaan bumi ke atmosfer,” ujar Guswanto dikutip dari keterangan resminya, Minggu (28/7/2024).

 

