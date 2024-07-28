Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Pertemuan ASEAN dan AS, Menlu Retno: Gencatan Senjata di Gaza Harus Segera Dilakukan!

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:38 WIB
Di Pertemuan ASEAN dan AS, Menlu Retno: Gencatan Senjata di Gaza Harus Segera Dilakukan!
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAOS - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, memimpin Pertemuan para Menlu ASEAN dan Amerika Serikat (AS) bersama Menlu AS, Antony Blinken, di Vientiane, Laos, pada Sabtu 27 Juli 2024. Indonesia adalah Koordinator Kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024.

Menlu mengangkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Menurutnya, Kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat harus berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas dunia. Oleh karena itu, Hukum internasional harus ditegakkan di mana pun baik di Ukraina, di Laut China Selatan dan tentunya di Palestina.

“Kita tidak bisa menutup mata akan kondisi krisis kemanusiaan di Gaza. Saat kita bicara di sini, lebih dari 40 ribu orang dibunuh. Gencatan senjata harus segera dilakukan untuk hentikan kekejaman ini," lanjutnya dikutip, Minggu (28/7/2024).

Menlu Retno mengajak Amerika Serikat dan ASEAN untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.  Kemudian dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menyampaikan dua hal : Pertama, Amerika Serikat sebagai mitra untuk perdamaian.

 

