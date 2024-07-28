Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi, Nelayan Diimbau Waspada

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:08 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi, Nelayan Diimbau Waspada
Gelombang tinggi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 28 hingga 29 Juli 2024.

BMKG mengungkapkan, hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 8 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 8 - 25 knot. 

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Laut Arafuru," kata BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (28/7/2024).

BMKG mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan utara P. Sabang, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, perairan P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan Kep. Karimata, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa - P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, perairan Kupang - P. Rote, Samudra Hindia Selatan Jawa - NTT, Laut Banda, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, Laut Arafuru.

 

