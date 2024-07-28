Kapolri Sebut Turnamen Bulutangkis Hari Bhayangkara Pintu Masuk Ikuti Kejuaran Nasional dan Internasional

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, bahwa para juara di turnamen bulutangkis 'Kapolri Cup Badminton Championship 2024' berpeluang untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

Sigit mengungkapkan bahwa turnamen bulutangkis ini merupakan salah satu event yang diperhitungkan oleh Persatuan Bulutangki Seluruh Indonesia (PBSI). Selain itu, kejuaraan ini juga menjadi bagian pembinaan oleh PBSI. Para pemenangnya, selain poin juga mendapatkan rangking nasional.

"Alhamdulillah menjadi salah satu event yang diperhitungkan oleh PBSI sebagai bagian pembinaan dari olahraga bulutangkis, sehingga para pemenangnya mendapatkan kredit poin untuk menambah nilai dalam menentukan tahapan-tahapan berikutnya pada saat mengikuti event-event nasional maupun internasional," kata Sigit dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Dirinya berterima kasih atas atensi tersebut yang diberikan oleh pihak PBSI. Sehingga, Sigit berharap event bulutangkis dalam rangkaian memperingati Hari Bhayangkara ke-78 bisa menjadi ajang untuk pembinaan para atlet-atlet muda.

"Tentunya harapan kita ini bisa mendorong dan mendukung olahraga badminton di tanah air kita semakin baik apalagi atlet kita sedang mengikuti olimpiade semoga berhasil menjadi juara," ujar Sigit.