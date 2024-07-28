Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pegawai Gadungan Punya Mobil Porsche, Ini Tanggapan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:11 WIB
Pegawai Gadungan Punya Mobil Porsche, Ini Tanggapan KPK
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mobil Porsche milik YS yang merupakan pegawai KPK gadungan kepunyaan pribadi. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. 


"Info yang saya dapat, mobil Porsche-nya itu memang punya yang bersangkutan," kata Tessa yang dikutip Minggu (28/7/2024). 


Belum diketahui pembelian mobil mewah itu berasal dari uang hasil penipuan atau bukan. Tessa menyatakan, hal yang jarang ditemui penipu memiliki Porsche. 


"Karena, lumayan jarang seorang penipu dengan yang punya mobil Porsche, belum, baru kali ini kita menemukan seperti itu," ujarnya.


Diketahui, KPK telah menyerahkan YS ke Polres Bogor. Di sana, akan didalami lebih lanjut terkait penipuan tersebut. 


"Pasti nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Polres Bogor, perkara penipuan dan pemerasannya. Tentunya, apakah baru kali itu, apakah berulang kali," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
