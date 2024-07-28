Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Padi Riun, Penjaga Pangan Masyarakat Adat Sungai Lisai 

Demon Fajri , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:37 WIB
Padi Riun, Penjaga Pangan Masyarakat Adat Sungai Lisai 
Hasan Mukti (76), Ketua Adat Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong (Foto: Okezone/Demon)
A
A
A

BENGKULU - Suara bising knalpot dari sepeda motor modifikasi terdengar di jalan setapak, ketika menuju daerah pedalaman yang tetap menjaga ketahanan pangan di tengah gempuran perubahan iklim. 

Hujan rintik membasahi jalan bebatuan bercampur lumpur di tengah hutan belantara, membuat jalan menjadi licin. Seisi penghuni wilayah blank spot ini memilih berlindung. Di ujung jalan desa, perempuan 70 tahun bercengkerama bersama anaknya di dalam rumah.  

Tidak kurang dari 40 tahun, perempuan uzur itu sudah mendiami perkampungan yang dikeliling perbukitan di Kabupaten Lebong. Diusia senjanya, dia tetap menjaga daerahnya agar terbebas dari kelaparan tersembunyi.

Sejak bermukim di Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Jaina telah menanam padi tinggi di sawah sebagai penjaga pangan. Padi riun begitulah Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai, menyebutnya. 

Bilek

Dia bersama masyarakat tetap menjaga varietas lokal padi tua, secara turun temurun hingga puluhan generasi. Padi rimba ini kokoh, tidak perlu pupuk, hasil gabah lebih banyak, tahan hama, aman dari ancaman gagal panen serta tangguh iklim.

Untuk ditanam di lahan sawah seluas seperempat Hektare (Ha) miliknya, cukup 2,5 kaleng atau setara 35 Kilogram (Kg) bibit padi riun. Sementara padi varietas lain, seperempat Ha membutuhkan 5 kaleng atau setara 70 Kg. 

Ibu dari 9 orang anak ini pernah menghitung, dengan menanam padi seluas seperempat di sawah, gabah yang dihasilnya mencapai 50 kiding atau 25 karung ukuran 50 Kg. Dibandingkan padi varietas lain hanya 25-30 kiding atau setara 12-15 karung.

Padi itu juga memiliki rumpun lebih banyak, 3 bulir bibit padi riun menghasilkan 30-45 rumpun padi bahkan bisa mencapai 60 rumpun atau sebesar paha orang dewasa. Padi varietas lain, jika ditanam 5 bibit maka rumpun tumbuh hanya 5-10 rumpun. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/09/18/521/691564/RuUer6pZ9F.jpg
Tak Ada Uang, Pasutri Gantikan Traktor Membajak Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/03/26/519/599636/hXZNZ6L64T.jpg
Warga Kediri Dikejutkan dengan "Crop Circle" Gajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180504//mentan_amran-say2_large.jpg
RI Siapkan 15 Ribu Hektare untuk Proyek Pertanian Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177320//edamame-xSlI_large.jpg
Produk Karet hingga Edamame RI Diborong Singapura dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175728//mentan-5VKP_large.jpg
RI Siap Hasilkan Rp2.400 Triliun dari Hilirisasi Kelapa hingga Ciptakan 1,6 Juta Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175385//petani-heG7_large.jpg
Kurangi Risiko Gagal Panen dengan Asuransi, Ini Manfaat untuk Petani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement