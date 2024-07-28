Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buku Sejarah Pendirian NU Diduga Ada Penyimpangan, Gus Yahya Perintahkan untuk Ditarik dari Peredaran 

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:45 WIB
Buku Sejarah Pendirian NU Diduga Ada Penyimpangan, Gus Yahya Perintahkan untuk Ditarik dari Peredaran 
Ketua PBNU Gus Yahya (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya memerintahkan kepada lembaga pendidikan Ma'arif dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) atau asosiasi pesantren-pesantren, untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap pelaporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi menyimpang tentang sejarah PBNU.

"Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan digunakan sebagai referensi, dan bahan ajar di madrasah mengenai sejarah pendirian NU, yang isinya berisi narasi yang menyimpang tidak sesuai dengan sesungguhnya," kata Gus Yahya kepada wartawan usai menggelar Rapat Pleno di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Usai ditelaah secara menyeluruh, apabila ditemukan penyimpangan maka Gus Yahya meminta untuk segera dicabut dan ditarik dari peredaran. 

"Apabila ditemukan buku-buku, atau bahan ajar seperti itu ini harus dicabut, ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU. Bukan hanya mengaburkan, menyimpang kan sejarah berdirinya NU," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063335/ketua_pbnu_h_abdullah_latopada-LHNQ_large.jpg
Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063052/wakil_ketua_umum_pbnu_bidang_keagamaan_dan_hubungan_antarlembaga_kh_zulfa_mustofa-7iTJ_large.jpeg
Masa Khidmah Berakhir, Jatman Pimpinan Habib Luthfiy Belum Gelar Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061724/sekjen_pbnu_gus_ipul-ElFh_large.jpg
Gus Ipul: Tak Ada Sejarah Muktamar Tandingan di NU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3057872/pbnu-KMHk_large.jpg
PBNU Imbau Warga NU Tak Terprovokasi Narasi Benturkan Santri-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052477/pbnu-tizG_large.jpg
PBNU: Cak Imin Tidak Kooperatif karena Tak Penuhi Undangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049268/pbnu-61lt_large.jpg
Tokoh Muda NU Gus Salam: Akar Rumput Mulai Resah dan Ingin Usulkan MLB!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement