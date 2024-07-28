Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Bentuk Tim Pengelola Tambang, Ini Daftar Anggotanya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:48 WIB
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi memutuskan untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Muhammadiyah pun membentuk Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah menyusul keputusan tersebut.

Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah dibentuk sebagai sikap kewaspadaan, keseksamaan dan kecermatan. Adapun tim itu akan diketuai oleh Muhadjir Effendy, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadan dan keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan untuk menyusun, membikin Tim Pengelolaan Tambang yang diketuai oleh Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Sementara, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam kesempatan yang sama juga mengumumkan daftar anggota Tim Pengelola Tambang. PP Muhammadiyah pun menunjuk Muhammad Sayuti sebagai Sekretaris Tim Pengelola Tambang.

Sementara, enam anggota Tim Pengelola Tambang dari PP Muhammadiyah yakni Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji dan Arif Budiman.

 

Halaman:
1 2
      
