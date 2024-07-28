Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengelola Tambang oleh Mummadiyah Diusahakan Pakai Model Usaha Not for Profit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |14:31 WIB
Pengelola Tambang oleh Mummadiyah Diusahakan Pakai Model Usaha <i>Not for Profit</i>
Abdul Muti
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap menerima izin pengelolaan usaha tambang dari pemerintah. Nantinya, PP Muhamamdiyakan akan berusaha agar pengelolaan tambang itu berbasi model usaha not for profit.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Minggu (28/7/2024).

Adapun keuntungan dari pengelolaan tambang ini menurutnya bakal dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah. Bahkan keuntungan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," sambungnya.

PP Muhamamdiyah juga memastikan akan berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Serta membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jemaah dan dakwah jemaah.

"Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat, apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhamamdiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
