Jokowi ke IKN Didampingi Artis Hingga Influencer, Ada Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi bertolak untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (28/7/2024). Pada kunjungan ke IKN kali ini, Jokowi didampingi sejumlah artis dan influencer.

Tampak para artis dan influencer yang mendampingi Jokowi diantaranya Raffi Ahmad yang diketahui tampak mengunggah kunjungannya ke IKN lewat Instagram Story miliknya.

Sementara itu, sejumlah artis dan influencer lain yang ikut bersama rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 diantaranya istri dari Raffi Ahmad yaitu Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Marten, Ananda Omesh, Dian Ayu Lestari, Poppy Sovia, Ferry Maryadi, Willie Salim, dan beberapa influencer lain.

Diketahui, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 11.45 WIB. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Presiden dan Ibu Iriana akan menuju Jalan Bebas Hambatan Akses IKN Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan, dengan menggunakan mobil. Di sana, Presiden akan meninjau progres pembangunan jalan tol IKN.

“Presiden dan rombongan kemudian akan berganti kendaraan dengan sepeda motor untuk menuju Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara. Seraya berkendara sepeda motor, Presiden dan rombongan akan meninjau Jembatan Pulau Balang sebelum meresmikannya,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.