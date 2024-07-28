Jokowi Jajal Jalan Tol di IKN, Pakai Motor Bareng Influencer

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) motoran bareng influencee menjajal Jalan Bebas Hambatan atau Tol yang merupakan akses Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024).

Jokowi yang mengenakan jaket bertuliskan Nusantara pun mengaku meski jalan tol yang dilewati dengan rombongan belum 100% jadi, namun saat ini sudah mulus dan nyaman untuk digunakan berkendara.

“Dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman,” kata Jokowi dalam sambutannya saat peresmian jembatan Pulau Balang.

Sementara itu, sejumlah artis dan influencer yang ikut motoran bareng Jokowi diantaranya istri dari Raffi Ahmad yaitu Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Marten, Ananda Omesh, Dian Ayu Lestari, Poppy Sovia, Ferry Maryadi, Willie Salim, dan lainnya.

Bahkan, Jokowi menceritakan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mendampinginya mengendarai motornya dengan ngebut. “Pak Menteri PU, Pak Basuki yang menyebabkan tadi kita harus ngebut, kalau kita tidak ngebut kita akan ketinggalan terlalu jauh.”