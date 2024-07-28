Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU RI Tetapkan Rekapitulasi Suara Pileg Dapil Banten II, Ini Hasilnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |17:17 WIB
KPU RI Tetapkan Rekapitulasi Suara Pileg Dapil Banten II, Ini Hasilnya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil rekapitulasi ulang Pileg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Banten II. Rekapitulasi ulang ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). 

Dalam rekaputalasi ulang tersebut, PAN menempati urutan tertinggi dengan perolehan 244.974 suara. Kemudian disusul NasDem 208.801 suara, Gerindra 197.424 suara, Golkar 174.570 suara, dan PDI Perjuangan, 142.154 suara. 

Dalam putusannya, Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang yang juga Anggota KPU RI, Idham Kholik menetapkan hasil rekapitulasi yang sudah disampaikan oleh Pimpinan KPU Provinsi Banten di Kantor KPU RI, Minggu (28/7/2024). 

Berikut hasil rekapitulasi ulang untuk Pileg DPR RI dapil Banten II pasca putusan PHPU:

PKB: 86.768
Gerindra: 197.424
PDIP: 142.154
Golkar: 174.570
Nasdem: 208.801
Buruh: 16.372
Gelora: 8.645
PKS: 165.424
PKN: 1.663
Hanura: 4.753
Garuda: 5.555
PAN: 244.974
PBB: 9.443
Demokrat: 142.129
PSI: 27.035
Perindo: 10.402
PPP: 64.366
Ummat: 5.468

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nasdem PAN Pileg 2024 KPU Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement