KPU RI Tetapkan Rekapitulasi Suara Pileg Dapil Banten II, Ini Hasilnya

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil rekapitulasi ulang Pileg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Banten II. Rekapitulasi ulang ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dalam rekaputalasi ulang tersebut, PAN menempati urutan tertinggi dengan perolehan 244.974 suara. Kemudian disusul NasDem 208.801 suara, Gerindra 197.424 suara, Golkar 174.570 suara, dan PDI Perjuangan, 142.154 suara.

Dalam putusannya, Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang yang juga Anggota KPU RI, Idham Kholik menetapkan hasil rekapitulasi yang sudah disampaikan oleh Pimpinan KPU Provinsi Banten di Kantor KPU RI, Minggu (28/7/2024).

Berikut hasil rekapitulasi ulang untuk Pileg DPR RI dapil Banten II pasca putusan PHPU:

PKB: 86.768

Gerindra: 197.424

PDIP: 142.154

Golkar: 174.570

Nasdem: 208.801

Buruh: 16.372

Gelora: 8.645

PKS: 165.424

PKN: 1.663

Hanura: 4.753

Garuda: 5.555

PAN: 244.974

PBB: 9.443

Demokrat: 142.129

PSI: 27.035

Perindo: 10.402

PPP: 64.366

Ummat: 5.468