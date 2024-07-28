JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil rekapitulasi ulang Pileg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Banten II. Rekapitulasi ulang ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Dalam rekaputalasi ulang tersebut, PAN menempati urutan tertinggi dengan perolehan 244.974 suara. Kemudian disusul NasDem 208.801 suara, Gerindra 197.424 suara, Golkar 174.570 suara, dan PDI Perjuangan, 142.154 suara.
Dalam putusannya, Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang yang juga Anggota KPU RI, Idham Kholik menetapkan hasil rekapitulasi yang sudah disampaikan oleh Pimpinan KPU Provinsi Banten di Kantor KPU RI, Minggu (28/7/2024).
Berikut hasil rekapitulasi ulang untuk Pileg DPR RI dapil Banten II pasca putusan PHPU:
PKB: 86.768
Gerindra: 197.424
PDIP: 142.154
Golkar: 174.570
Nasdem: 208.801
Buruh: 16.372
Gelora: 8.645
PKS: 165.424
PKN: 1.663
Hanura: 4.753
Garuda: 5.555
PAN: 244.974
PBB: 9.443
Demokrat: 142.129
PSI: 27.035
Perindo: 10.402
PPP: 64.366
Ummat: 5.468