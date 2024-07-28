Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Berkantor di IKN Mulai Besok, Langsung Sidang Kabinet?

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |19:02 WIB
Jokowi Berkantor di IKN Mulai Besok, Langsung Sidang Kabinet?
Presiden Jokowi di IKN bersama influencer (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mulai berkantor di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024, besok. Diketahui, Jokowi akan berkantor di IKN selama tiga hari.

Jokowi pun merespon awak media yang menanyakan apakah akan langsung mengadakan Sidang Kabinet saat berkantor di IKN. Dia mengatakan masih menunggu para menteri-menterinya yang melakukan dinas di luar negeri.

“Ya itu menunggu menteri-menteri yang ada di luar,” kata Jokowi kepada awak media setibanya di IKN, Minggu (28/7/2024).

Jokowi pun mengatakan sejumlah menteri saat ini masih banyak yang berada di Paris. Diketahui, sejumlah menteri berada di Paris untuk mendampingi Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement