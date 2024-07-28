Jokowi Berkantor di IKN Mulai Besok, Langsung Sidang Kabinet?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mulai berkantor di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024, besok. Diketahui, Jokowi akan berkantor di IKN selama tiga hari.

Jokowi pun merespon awak media yang menanyakan apakah akan langsung mengadakan Sidang Kabinet saat berkantor di IKN. Dia mengatakan masih menunggu para menteri-menterinya yang melakukan dinas di luar negeri.

“Ya itu menunggu menteri-menteri yang ada di luar,” kata Jokowi kepada awak media setibanya di IKN, Minggu (28/7/2024).

Jokowi pun mengatakan sejumlah menteri saat ini masih banyak yang berada di Paris. Diketahui, sejumlah menteri berada di Paris untuk mendampingi Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade 2024.