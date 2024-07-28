PAN Ngebet Jodohkan Anies-Zita, PKS: Coba Tanya KIM Apa Diizinkan Calonkan Anies

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid merespon pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) yang hendak mendukung Anies Baswedan apabila dipasangkan dengan Zita Anjani. Hidayat menghormati keinginan tersebut.



"Tentu hak PAN untuk menyampaikan keinginannya, dan kita hormati itu," kata Hidayat Nur Wahid melalui pesan tertulis, Minggu (28/7/2024).



Kendati demikian, ia meminta PAN bertanya terlebih dahulu kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait wacana tersebut. Sebab menurutnya, KIM ditengarai sudah solid untuk Pilkada di Jakarta.



" Tapi yang kita tahu, PAN bagian dari KIM, dan untuk Pilgub Jakarta kabarnya KIM solid. Maka coba ditanyakan ke KIM apa mereka mengizinkan PAN mencagubkan pak Anies?" jelasnya.



Mantan Ketua MPR itu juga meminta PAN untuk bertanya kepada Anies terkait syarat yang ditawarkan PAN. Apalagi, sejauh ini Anies sendiri sudah didukung oleh PKS dan NasDem.



"Coba juga ditanyakan ke pak Anies, tokoh yang rasional, apa beliau mau ikuti syarat PAN dipasangkan dengang Zita Anjani? Sementara Anies sudah didukung oleh Nasdem dan PKS pemenang pemilu di Jakarta dengan 18 kursi, dan PKS sudah ajukan bacawagub Shohibul Iman," tuturnya.