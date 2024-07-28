Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baru 2 Hari Beroperasi, KA Blambangan Angkut 474 Penumpang dari Stasiun Pasarsenen

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:35 WIB
Baru 2 Hari Beroperasi, KA Blambangan Angkut 474 Penumpang dari Stasiun Pasarsenen
KA Blambangan
JAKARTA - Kereta Api Blambangan perdana dijalankan berangkat dari Stasiun Pasarsenen mulai Sabtu 27 Juli yang berhenti di Stasiun Bekasi dan Karawang. Selama dua hari ini, tiket yang telah terjual sebanyak 474 seat atau 237 seat pelanggan per harinya dengan rincian untuk keberangkatan Sabtu (27/7) sebanyak 251 pelanggan, dan Minggu (28/7) sebanyak 223 pelanggan.

Ixfan Hendriwintoko, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, menuturkan bahwa dari data yang kami pantau pada Minggu (28/7) pagi pukul 08.00 WIB, secara akumulasi dari tanggal 27 hingga 28 Juli 2024 tiket KA Blambangan telah terjual sebanyak 474 seat, atau rata-rata telah terjual sebanyak 237 seat per harinya. KA Blambangan diberangkatkan tepat pada pukul 12.15 WIB dari Stasiun Pasarsenen dan tiba di Stasiun Ketapang pada pukul 04.55 WIB.

Kereta Api Blambangan sebelumnya berjalan dengan rute dari Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng menuju Ketapang PP, namun pada tanggal 27 Juli 2024 rutenya diperpanjang dari Stasiun Pasarsenen menuju Ketapang PP.

Spesifikasi rangkaian KA Blambangan menggunakan New Generation versi modifikasi Balai Yasa Manggarai, dengan formasi 4 kelas eksekutif, 3 kelas ekonomi, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Kapasitas tempat duduk untuk kelas eksekutif sebanyak 192 seat atau 48 seat per kereta, dan kelas ekonomi 216 seat atau 72 seat per kereta, jadi secara total kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 408 seat.

 

