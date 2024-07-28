Gus Yahya Tegaskan PKB Tidak Punya Klaim Eksklusif Atas NU

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempunyai klaim atas NU.

Meski NU dan PKB memiliki hubungan historis, namun Gus Yahya menegaskan bahwa NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada bukan hanya PKB.

"Soal PKB ini concern NU yang paling mendasar itu soal warga. karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain, maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata Gus Yahya kepada wartawan usai Rapat Pleno PBNU, di Hotel Bidakara, Minggu (28/7/2024).

"Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDIP, Gerinda, dan lain-lain itu warga NU juga masak mau enggak kita akui kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu,"katanya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyayangkan tindakan elit PKB yang seolah-olah menyalahkan keputusan kelembagaan NU. Lantas dia bercerita terkait ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan, dan tidak bisa terima.