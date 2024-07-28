Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dijuluki Ratu Sampah, Wanita Ini Dapat Penghargaan Internasional Tingkat ASEAN Berkat Jasanya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |21:55 WIB
Dijuluki Ratu Sampah, Wanita Ini Dapat Penghargaan Internasional Tingkat ASEAN Berkat Jasanya
Ratu Sampah saat menangani permasalahan sampah di Bekasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita bernama Wilda Yanti meraih penghargaam AWEN AWARD atau ASEAN Women Entrepreneur Network atas kiprahnya selama ini dalam ikut menangani permasalahan sampah di Indonesia. Penghargaan akan diberikan dalam suatu acara  di Pnomphen, Kamboja, tanggal 31 Juli - 3 Agustus 2024.

Wilda Yanti mengungkapkan hal itu dalan keterangannya, Minggu (28/07/2024) sebelum berangkat ke Kamboja. Selama ini, ia aktif adalam kegiatan yang fokus dalam Edukasi dan pengelolaan sampah disumber dengan tujuan meminimalisir sampah ke TPA atau Tempat Pembuangan Akhir.

Selain sebagai pendiri dan CEO PT. Xaviera Global Synergy  - CYBER WASTE, Wilda Yanti tergabung di Organisasi IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia - di WKU 5  Bidang Lingkungan Hidup) di bawah Pimpinan Ketua Umum Ibu Nita Yudi. Kemudian  di Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) Sebagai Ketua Umum.

Atas pencapaiannya hingga meraih pengharagaan AWEN AWARD, Wilda Yanti mengatakan ini sebuah kebahagian bisa diapresiasi sebagai Social Entrepreneur di bidang Waste Management (Kewirausahaan Sosial pengelolaan sampah) sejajar dengan pengusaha -pengusaha bisnis konvensional lainnya.

Dalam kaitan kiprahnya ikut membantu solusi persoalan sampah, Wilda Yanti mengatakan, dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat besar dalam mendukung dan membina kegiatan bersama dipengelolaan sampah. 

 

Halaman:
1 2
      
