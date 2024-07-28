Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Baksos, Panglima TNI Selipkan Rasa Bangga ke Prajurit Petarung Marinir Cilandak

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |22:03 WIB
Gelar Baksos, Panglima TNI Selipkan Rasa Bangga ke Prajurit Petarung Marinir Cilandak
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar bhakti sosial di Markas Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024) (Foto: Dok TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar bhakti sosial (Baksos) dengan memberikan santunan kepada anak yatim-piatu serta Warakawuri di Markas Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024). Selain memberikan santunan di Ruang VIP Yonif 6 Marinir, Panglima TNI juga melaksanakan fun riding.

Kemudian, Panglima TNI juga melakukan tour facility melihat sarana dan prasarana fun shooting di lapangan tembak pistol Jusman Puger di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ia didampingi Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakasad Letjen TNI Tandyo Budi Revita serta Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi.

Panglima TNI menyampaikan rasa bangga kepada Prajurit Korps Marinir sebagai patriot yang tangguh pelindung bangsa yang bekerja dengan professional. 

“Saya bangga kepada Prajurit Korps Marinir, Kalian adalah patriot yang tangguh dan profesional, Jalesu Bhumyamca Jayamahe," ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Turut hadir pada kegiatan tersebut di antaranya Pejabat Utama  Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta Pejabat Utama Korps Marinir juga Pasmar 1.
 

(Arief Setyadi )

      
