Koper Misterius Bikin Geger Warga Ciputat, Tim Gegana Bersenjata Cek Lokasi

TANGERANG SELATAN - Sebuah koper hitam misterius membuat geger warga di Jalan Elang Raya, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (27/7/2024) malam.

Koper itu diletakkan di depan gerbang belakang Perumahan Bintaro Garden 2. Menurut warga sekitar, koper mencurigakan baru terlihat selepas waktu Sholat Maghrib.

"Tadi laporan masuk habis Maghrib," tutur pengurus lingkungan setempat, Iwan.

Khawatir koper berisi barang berbahaya, penemuan itu lantas diberitahukan pada aparat keamanan. Personil kepolisian tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB.

Tim gegana sendiri turut dikerahkan guna mengecek koper tersebut.

Pengamatan di lapangan menunjukkan jika koper itu cukup besar dengan ukuran sekira 40x100 cm. Koper berada persis di depan gerbang belakang perumahan yang sudah tidak dioperasikan.