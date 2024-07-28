Tim Gegana Bersenjata Cek Koper Misterius di Ciputat, Akses Jalan Ditutup

Tim Gegana menutup akses jalan saat melakukan pengecekan koper misterius di Ciputat (Foto: Okezone.com)

TANGERANG SELATAN - Tim Gegana bersenjata melakukan pengecekan terhadap penemuan koper misterius di depan gerbang belakang Perumahan Bintaro Garden 2, Jalan Elang Raya, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu 27 Juli 2024, malam.

Guna menjaga keamanan warga sekitar, akses jalan yang melintasi lokasi itu ditutup sementara. Beberapa personil gegana bersenjata lengkap nampak berjaga di lokasi.

"Ditutup dulu sementara, kita sebagai pengurus lingkungan hanya mendukung saja apa yang diarahkan petugas," kata Iwan, pengurus lingkungan setempat di lokasi.

Menurut warga, koper diketahui telah berada di depan gerbang sejak waktu maghrib. Gerbang itu sendiri memang letaknya berhadapan langsung dengan jalan.

Warga sekitar terlihat hanya bisa menyaksikan pengecekan koper itu dari kejauhan. Hingga kini petugas kepolisian masih belum bersedia memberikan keterangan.