Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor, Pria Berjaket Ojol Diikat Warga Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:30 WIB
Kepergok Curi Motor, Pria Berjaket Ojol Diikat Warga Bekasi
Illustrasi Pencurian (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria ditangkap hingga diikat di tiang besi rumah warga. Pasalnya, pria yang menyamar jadi ojek online (ojol) ini kepergok saat melakukan aksi pencurian motor.

Aksi pencurian ini dilakukan diduga oleh dua orang. Warga yang berhasil mencium sosok mencurigakan yang melintas di pemukimannya pun langsung mengejar maling tersebut. Bahkan, warga terlihat sangat geram hingga maling itu dikejar beramai-ramai.

"Kejadiannya malam hari, yang pelaku pencurian motor sedang diproses dikembangkan terlebih dahulu," ucap Kapolsek Jatiasih, Kompol Suroto saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/338/3060040/curanmor-nibJ_large.jpg
Terlibat Curanmor, Satpam di Tangerang Ditangkap Bersama 9 Komplotannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059781/penembakan-AZSC_large.jpg
Pemotor Kritis Ditembak Maling di Minimarket Jayanti Tangerang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059775/penembakan-HYRj_large.jpg
Cek CCTV, Polisi Lacak Maling Penembak Pemotor di Minimarket Jayanti Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059773/pencurian-S9vl_large.jpg
Polisi Buru Maling yang Tembak Pemotor di Minimarket Jayanti Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059769/viral-WlLs_large.jpg
Viral Pemotor Kritis Ditembak Maling di Minimarket Jayanti Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/338/3044262/illustrasi_penembakan-niZz_large.jpg
Kepergok Curi Motor, Kawanan Maling di Depok Todongkan Senpi ke Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement