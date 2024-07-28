Kepergok Curi Motor, Pria Berjaket Ojol Diikat Warga Bekasi

JAKARTA - Seorang pria ditangkap hingga diikat di tiang besi rumah warga. Pasalnya, pria yang menyamar jadi ojek online (ojol) ini kepergok saat melakukan aksi pencurian motor.

Aksi pencurian ini dilakukan diduga oleh dua orang. Warga yang berhasil mencium sosok mencurigakan yang melintas di pemukimannya pun langsung mengejar maling tersebut. Bahkan, warga terlihat sangat geram hingga maling itu dikejar beramai-ramai.

"Kejadiannya malam hari, yang pelaku pencurian motor sedang diproses dikembangkan terlebih dahulu," ucap Kapolsek Jatiasih, Kompol Suroto saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2024).