HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Muda di Depok Tewas Diduga Usai Sedot Lemak, Polisi Selidiki Izin Klinik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:56 WIB
Klinik tempat korban diduga sedot lemak (foto: dok MPI/Reffi)
Klinik tempat korban diduga sedot lemak (foto: dok MPI/Reffi)
A
A
A

DEPOK - Wanita muda asal Medan, Sumatera Utara berinisial ENS (30) tewas diduga korban malpraktik usai sedot lemak di sebuah klinik kecantikan 'WSJ', Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok beberapa waktu lalu. 

Menindaklanjuti hal itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana tetap melakukan penyelidikan atas kejadian itu meski belum ada laporan polisi resmi. Ia hendak memastikan kapasitas dokter memiliki izin praktik atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari keluarga korban terhadap kejadian ini. Namun demikian kepolisian akan tetap melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini dan mendalami penyebab kematian korban," kata Arya dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

"Serta ingin memastikan kapasitas dokter yang melakukan penanganan apakah mempunyai izin dan keahlian di bidang itu atau tidak," imbuhnya.

Arya menyebut telah mengerahkan jajarannya untuk mengecek langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) klinik kecantikan tersebut.

"Kepolisian saat mengetahui kejadian ini melalui media sosial maka langsung melakukan pengecekan kepada pihak klinik baik di TKP maupun pada pihak yang bertanggungjawab," ucapnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
