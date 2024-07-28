Pemuda di Bogor Diserang Gengster saat Pulang Kerja

BOGOR - Beredar video sekelompok orang diduga gengster di wilayah Baranangsiang, Kecamatan Timur, Kota Bogor. Dinarasikan terdapat korban luka dari warga yang diserang oleh kelompok tersebut.

Dalam video di media sosial, peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB pagi hari tadi. Tampak kelompok tersebut berlarian di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam berbagai jenis dan ukuran.

Dinarasikan, terdapat satu orang warga yang menjadi korban luka dalam aksi tersebut. Korban disebut pekerja yang hendak pulang ke rumah mengalami luka pada bagian kaki, lengan dan badannya.