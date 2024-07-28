Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda di Bogor Diserang Gengster saat Pulang Kerja

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:21 WIB
Pemuda di Bogor Diserang Gengster saat Pulang Kerja
Illustrasi Geng Motor (foto: dok Okezone)
BOGOR - Beredar video sekelompok orang diduga gengster di wilayah Baranangsiang, Kecamatan Timur, Kota Bogor. Dinarasikan terdapat korban luka dari warga yang diserang oleh kelompok tersebut.

Dalam video di media sosial, peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB pagi hari tadi. Tampak kelompok tersebut berlarian di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam berbagai jenis dan ukuran.

Dinarasikan, terdapat satu orang warga yang menjadi korban luka dalam aksi tersebut. Korban disebut pekerja yang hendak pulang ke rumah mengalami luka pada bagian kaki, lengan dan badannya.

 

Halaman:
1 2
      
