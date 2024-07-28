Akhir Pekan, Ini Suasana CFD di Sudirman-Thamrin



JAKARTA - Akhir pekan menjadi salah satu momen bagi warga yang tinggal di Jakarta untuk melakukan sejumlah kegiatan, baik berekreasi maupun berolahraga. Sebagaimana yang terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin, ribuan warga Jakarta tampai ramai berolahraga di kawasan tersebut.

Mulai dari berjalan kali, berlari, hingga bersepedaan, hingga senam pagi di sepanjang kawasan Sudirman. Ada juga yang datang untuk menikmati suasana di CFD sambil berfoto-foto. Umumnya, mereka yang datang bersama keluarganya ataupun kerabatnya.

Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sendiri, tampak arus lalu lintasnya, tepatnya di Jalan Pattimura dan Jalan Sisingamangaraja hingga Jalan Asia-Agrika terpantau ramai lancar. Tak ada kemacetan di kawasan tersebut meski arus lalu lintas tak bisa melintasi kawasan Sudirman-Thamrin.