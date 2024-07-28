Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemuda Asal Depok Tewas Terlindas Bus di Mampang Prapatan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |10:08 WIB
Gagal Nyalip, Pemuda Asal Depok Tewas Terlindas Bus di Mampang Prapatan
Illustrasi Kecelakaan (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengemudi motor berinisial ARS (18) asal Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat tewas seketika pasca terlindas bus di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan semalam. Diduga, pemotor tersebut mengalami oleng saat hendak menyalip bus hingga terjatuh dan terlintas bus.

"Kecelakaan di Jalan Kapten Tendean, korban meninggal dunia, yang mana ditangani oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat pemotor bernopol B 3195 EMO melintas di Jalan Kapten Tendean. Saat sampai di dekat Kantor Pos Mampang Prapatan, pemotor yang dikemudikan ARS tersebut diduga hendak menyalip bus bernopol B 7438 BGA, hanya saja korban mengalami oleng.

"Diduga korban tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga mengalami oleng dan terjatuh masuk ke bawah kolong ban kanan bus," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068178/kecelakaan-9hsL_large.jpg
Kontainer Timpa Truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067753/kecelakaan-onYr_large.jpg
Satu Orang Tewas, Begini Kronologi Dua Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067703/kecelakaan-xZWX_large.jpg
Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066749/kecelakaan-G9JK_large.jpg
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066217/dirlantas_polda_aceh_kombes_iqbal-cQY3_large.jpeg
Ungkap Kasus Kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh Terapkan Metode TAA dengan Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064519/angkot_trabak_warga-83lS_large.jpg
Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement