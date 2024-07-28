Gagal Nyalip, Pemuda Asal Depok Tewas Terlindas Bus di Mampang Prapatan

JAKARTA - Pengemudi motor berinisial ARS (18) asal Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat tewas seketika pasca terlindas bus di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan semalam. Diduga, pemotor tersebut mengalami oleng saat hendak menyalip bus hingga terjatuh dan terlintas bus.

"Kecelakaan di Jalan Kapten Tendean, korban meninggal dunia, yang mana ditangani oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat pemotor bernopol B 3195 EMO melintas di Jalan Kapten Tendean. Saat sampai di dekat Kantor Pos Mampang Prapatan, pemotor yang dikemudikan ARS tersebut diduga hendak menyalip bus bernopol B 7438 BGA, hanya saja korban mengalami oleng.

"Diduga korban tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga mengalami oleng dan terjatuh masuk ke bawah kolong ban kanan bus," tuturnya.