Sopir Truk Tanah Tewas Usai Tertimpa Longsor di Parungpanjang

BOGOR - Pria berinisial SC (48), meninggal dunia usai tertimbun tanah longsor di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah dievakuasi warga dan dimakamkan oleh keluarga.

Kapolsek Parungpanjang Kompol Suharto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 27 Juli 2024 malam. Korban yang diketahui sebagai sopir truk tanah sedang mengantre menunggu giliran.

"Menurut keterangan para saksi almarhum merupakan sopir truk yang mengangkut material tanah. Dimana waktu kejadian almarhumakan mengangkut material tanah dikarenakan mengantre almarhum turun dari mobil dan berteduh," kata Suharto dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).