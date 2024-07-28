Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kocar-kacir Dibubarkan Polisi saat Tawuran, Satu Anggota Geng Motor Terjatuh dari Motor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |10:58 WIB
Kocar-kacir Dibubarkan Polisi saat Tawuran, Satu Anggota Geng Motor Terjatuh dari Motor
Illustrasi Tawuran (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tawuran antar gengster terjadi di Jalan Sudamanik, Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Mereka kocar kacir dibubarkan polisi hingga ada yang terjatuh dari motor.

Kapolsek Parung Panjang, Kompol Suharto mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Berawal dari informasi yang diterima polisi akan ada aksi tawuran di Desa Lumpang.

"Piket SPKT dan Binmas langsung bergerak ke lokasi dimaksud dan ternyata diduga gengster sedang tawuran," kata Suharto, Minggu (28/7/2024).

 

