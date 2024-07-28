Ketinggalan Rombongan, Tiga Pemuda Bawa Cerulit Ditangkap Polisi

BOGOR - Polisi menangkap tiga pemuda di Jalan R. Sales Bustaman, Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satunya kedapatan membawa senjata tajam jenis cerulit.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.40 WIB pagi tadi. Awalnya, patroli Raimas Polresta Bogor Kota mendapati ketiga pemuda tersebut sedang melintas berboncengan satu motor.

"Diberhentikan di Jalan R. Saleh Bustaman dan ditemukan satu sajam cerulit warna merah," kata Bismo dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).





Senjata tajam itu dibawa oleh pemuda berinisial AI (17) yang duduk paling belakang. Adapun cerulit dipegang dan diselipkan di bagian kaki kanannya.