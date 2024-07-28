Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketinggalan Rombongan, Tiga Pemuda Bawa Cerulit Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:21 WIB
Ketinggalan Rombongan, Tiga Pemuda Bawa Cerulit Ditangkap Polisi
Tiga pemuda Bogor ditangkap saat bawa clurit (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap tiga pemuda di Jalan R. Sales Bustaman, Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satunya kedapatan membawa senjata tajam jenis cerulit.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.40 WIB pagi tadi. Awalnya, patroli Raimas Polresta Bogor Kota mendapati ketiga pemuda tersebut sedang melintas berboncengan satu motor.

"Diberhentikan di Jalan R. Saleh Bustaman dan ditemukan satu sajam cerulit warna merah," kata Bismo dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).
 


Senjata tajam itu dibawa oleh pemuda berinisial AI (17) yang duduk paling belakang. Adapun cerulit dipegang dan diselipkan di bagian kaki kanannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement