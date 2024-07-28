Ribuan Anak Terpapar Judi Online di Jakbar, Anies Berikan 2 Solusi untuk Pencegahan

JAKARTA - Sebanyak ribuan anak terpapar judi online (judol) di wilayah Jakarta Barat. Dimana ribuan anak itu melakukan 68 ribu transaksi dengan nilai Rp9 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan dua solusi pencegahan terkait kasus itu yakni aspek penegakan hukum dan rumah tangga.

"Harus ada perhatian khusus terkait ini dan persoalan ada minimal dua aspek. Satu dari aspek penegakan hukum dan kedua aspek rumah tangga," kata Anies usai menghadiri tabligh Akbar, di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Minggu (28/7/2024).

Terkait penegakan hukum dia meminta agar semua pihak dalam disiplin dalam memberantas judi online. "Bagaimana semua perangkat penegakan hukum itu disiplin dalam pemberantasan judi online," katanya.

Sementara terkait, rumah tangga, dia meminta para orang tua untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada sang anak agar tidak ikut terlibat.

"Bagaimana ada pembekalan kepada keluarga-keluarga kepada orang tua anak-anak supaya tidak terlibat,"katanya.