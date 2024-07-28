Anies Baswedan Minta Doa Diberikan Kesehatan kepada Jamaah Tabligh Akbar di JIC Jakut

JAKARTA - Anies Baswedan meminta doa untuk diberikan kesehatan kepada ratusan jamaah yang hadir dalam Tabligh Akbar, di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Minggu (28/7/2024).

"Mohon doanya. Kita ingin pemerintah yang kepada rakyat yang memiliki sifat rahim dah kasih sayang," kata Anies.

Jelang Pilkada, ia pun berharap pemerintah yang akan datang dapat memajukan wilayah DKI Jakarta.

"Siap ya ibu? Semoga berkah dan maju. Doakan perjuangan dan ikhtiar bersama-sama insya Allah perubahan," katanya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan ceramah terkait regenerasi majelis taklim di Indonesia. Menurutnya dibutuhkan teknik-teknik terbaru dalam menggaet generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan masjid maupun musholla.

"Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan generasi baru yang hari ini. Semoga generasi lama juga dipenuhi generasi baru oleh karena itu harus menggunakan pendekatan yang menarik," katanya.