Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan Minta Doa Diberikan Kesehatan kepada Jamaah Tabligh Akbar di JIC Jakut

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:47 WIB
Anies Baswedan Minta Doa Diberikan Kesehatan kepada Jamaah Tabligh Akbar di JIC Jakut
Anies Baswedan di Tabligh Akbar JIC (foto; MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan meminta doa untuk diberikan kesehatan kepada ratusan jamaah yang hadir dalam Tabligh Akbar, di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Minggu (28/7/2024).

"Mohon doanya. Kita ingin pemerintah yang kepada rakyat yang memiliki sifat rahim dah kasih sayang," kata Anies.

Jelang Pilkada, ia pun berharap pemerintah yang akan datang dapat memajukan wilayah DKI Jakarta. 

"Siap ya ibu?  Semoga berkah dan maju. Doakan perjuangan dan ikhtiar bersama-sama insya Allah perubahan," katanya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan ceramah terkait regenerasi majelis taklim di Indonesia. Menurutnya dibutuhkan teknik-teknik terbaru dalam menggaet generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan masjid maupun musholla.

"Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan generasi baru yang hari ini. Semoga generasi lama juga dipenuhi generasi baru oleh karena itu harus menggunakan pendekatan yang menarik," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149719/anies-tQZW_large.jpg
Wajah Bahagia Anies Baswedan Jemput Cucu Pertama: Alhamdulillah Senang Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065048/anies_baswedan-keDF_large.jpg
LSI: RK-Suswono Akan Diuntungkan Bila Anies Baswedan Bersikap Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059777/anies_baswedan-In3Q_large.jpg
Anies dan Sandiaga Ternyata Pernah Diskusi Bikin Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058308/geisz_chalifah-r5GY_large.jpg
Geisz Chalifah Tantang Politisi PKS Bersumpah soal Deadline Dukungan Parpol Lain ke Anies Baswedan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057173/ridwan_kamil_dan_suswono-uCKW_large.jpg
Ridwan Kamil: Semua yang Baik dari Pak Anies Baswedan Akan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057164/anies_baswedan-Q4hU_large.jpg
Saat Anies Baswedan Jadi Magnet CFD Jakarta Meski Gagal Maju di Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement