Soal Renovasi Masjid Raya JIC, Anies: Suatu saat Akan Diperbaiki

JAKARTA - Musibah kebakaran dialami oleh Masjid Raya Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara beberapa tahun lalu. Hingga kini masjid tersebut masih ditutup untuk kegiatan ibadah.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan berharap agar dapat diperbaiki suatu saat nanti.

"Nanti suatu saat akan diperbaiki," kata Anies usai menghadiri tabligh Akbar, di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Minggu (28/7/2024).

Sebelumnya, Anies berpesan kepada puluhan ustazah milenial agar dapat menyampaikan pesan dengan teknik-teknik terbaru. Hal ini supaya bisa menjangkau generasi baru.

Menurutnya dibutuhkan teknik-teknik terbaru dalam majelis taklim dapat menggaet generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan masjid maupun musholla.

"Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan generasi baru yang hari ini. Semoga generasi lama juga dipenuhi generasi baru oleh karena itu harus menggunakan pendekatan yang menarik," sambungnya.