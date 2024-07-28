Wanita Muda Tewas Diduga Usai Sedot Lemak di Klinik, Ini Tanggapan Warga Sekitar

DEPOK - Ketua RT 1 RW 5, Imam Sutrisno mengungkap klinik kecantikan 'WSJ' di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok diduga tempat terjadinya malpraktik baru pindah dari lokasi sebelumnya hanya berjarak 200 meter. Diketahui wanita muda berinisial ENS (30) asal Medan, Sumatera Utara tewas diduga habis sedot lemak di klinik kecantikan tersebut beberapa waktu lalu.

"WSJ itu sebuah calon kecantikan merelokasikan diri pindahan dari Jalan Ridwan Rais ke Ridwan Rais wilayah sini, saya enggak tahu persis Ridwan Rais nomor berapa ke nomor berapa," kata Imam kepada wartawan di kediamannya Jalan Mahoni, Beji Timur, Minggu (28/7/2024).

"Sepertinya lebih kecil jaraknya kira-kira 200 meter. Pindahnya dari kapan saya tidak tahu persis juga mungkin di awal-awal tahun 2024 ini, kalau nggak bulan Februari atau Maret," imbuhnya.

Imam menjelaskan, bahwa izin awalnya yakni sebagai salon kecantikan kemudian menjadi klinik kecantikan.

"Waktu awal itu di luar area kita artinya di luar RT 1 RW 05. Sekarang baru masuk ke RT kami wilayah kami dan aktivitasnya memang awalnya sebagai sebuah calon kecantikan terus menambah ekspansi dalam bentuk sebuah klinik kecantikan. Saya tidak tahu persis soal perizinan dan seberapa dalam kaitan penanganan sebagai sebuah klinik Saya juga tidak tahu persis," ujarnya.