Wanita Muda Tewas Pasca-Sedot Lemak di Klinik Depok, Polisi: Pembuluh Darah di Lengan Pecah

JAKARTA - Wanita muda asal Medan, Sumut, ENS (30) tewas pasca melakukan sedot lemak di sebuah klinik kawasan Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Polisi menyebutkan, pembuluh darah korban pecah saat tengah ditangani oleh 1 dokter dan 2 perawat.

"Dokter yang menangani saat ini belum, baru interogasi sedikit, intinya yang menangani saat itu satu dokter dan dua orang perawat," ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana pada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara, korban saat itu tengah dilakukan sedot lemak di bagian lengan kiri dan lengan kanannya. Dokter dan perawat pun telah melakukan sedot lemak pada bagian lengan korban, yang mana pada bagian satu lengan berhasil dilakukan, sedangkan saat hendak dilakukan ke lengan lainnya malah bermasalah.

"Satu lengan berhasil, yang satu lengan begitu diambil ternyata ada masalah di situ, dimana pembuluh darahnya pecah sehingga mengakibatkan korban ini harus dirawat intensif dan meninggal dunia pada akhirnya," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban, apakah tewasnya korban karena pembuluh darahnya yang pecah ataukah sebab lainnya. Sebabnya, hanya dokter yang melakukan visum terhadap korban yang bisa menerangkannya.

(Khafid Mardiyansyah)