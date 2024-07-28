Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Muda di Depok Tewas Pasca Sedot Lemak, Polisi Cek Ijazah Dokternya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |15:40 WIB
Wanita Muda di Depok Tewas Pasca Sedot Lemak, Polisi Cek Ijazah Dokternya
Ilustrasi
JAKARTA - Polisi menyebutkan, masih mendalami kasus tewasnya wanita muda asal Medan, Sumut, ENS (30) yang tewas pasca melakukan sedot lemak di sebuah klinik kawasan Depok, Jawa Barat. Bahkan, polisi pun bakal memeriksa ijazah dokter dan perawat yang menengani korban.

"Kita belum tahu (apakah tim dokter dan perawat itu khusus di bidangnya) karena kita belum lihat ijazahnya. Jadi, kita akan lakukan pengecekan, baik perizinannya (klinik) maupun kapabilitas dokternya," ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Ade Arya Perdana pada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, polisi bakal memeriksa perizinan klinkk tempat korban melalukan sedot lemaknya itu. Bahkan, dokter dan perawat pun bakal diperiksa lebih lanjut tentang kapabilitasnya, apakah mereka benar-benar memiliki sertifikasi di bidang kecantikan, khususnya sedot lemak ataukah tidak.

"Masih didalami, (ada tidaknya) kelalaian juga kita masih dalami, kan prosedurnya ada. Bagaimana izin ha, sertifikasinya, apakah dia memang bidangnya khusus di bidang itu, kita akan dalami dan periksa secara resmi," katanya.

Dia menambahkan, polisi sudah melakukan pengecekan terhadap klinik dimaksud. Ke depan, polisi juga bakal melakukan pemeriksaan sacara menyeluruh di dalam klinik tersebut.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
