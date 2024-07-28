Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Muda di Depok Tewas Usai Sedot Lemak, Polisi Bakal Periksa Pemilik Klinik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:13 WIB
Klinik tempat korban diduga sedot lemak (foto: dok MPI)
JAKARTA - Polisi menyebutkan tengah mendalami dugaan kasus tewasnya wanita muda asal Medan, Sumut, ENS (30) pasca melakukan sedot lemak di sebuah klinik kawasan Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Saat ini, polisi pun tengah memeriksa saksi-saksi, termasuk pemilik klinik.

"Sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, sudah dua saksi kita interogasi, kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya," ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana pada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, 2 saksi yang telah diperiksa itu merupakn suami pemilik klinik, yang mana klinik tersebut sejatinya milik seseorang berinisial W. Selain itu, polisi juga telah memeriksa dokter berinisial A dan 2 orang perawat berinisial K dan T, yang saat proses sedot lemak dilakukan, korban tengah ditangani ketiganya.

 

Telusuri berita news lainnya
