HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Gangguan Jiwa, Pria Ini Bakar Sampah di Dalam Rumah hingga Membesar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:33 WIB
Diduga Gangguan Jiwa, Pria Ini Bakar Sampah di Dalam Rumah hingga Membesar
Illustrasi Kebakaran (foto: freepik)
BEKASI - Pria orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) diduga membakar sampah hingga menyebabkan rumahnya terbakar. Peristiwa itu terjadi di Jalan Barito Perumahan Barito 2, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu 27 Juli 2024 malam.

"Dari cerita warga rumahnya dihuni ibu dan anak, ibunya diusir si anak itu yang dalam gangguan jiwa, rumahnya enggak ada listrik dan anaknya suka bawa sampah ke dalam," kata Komandan Regu Pemadam Kebakaran Disdamkarmat Kota Bekasi, Irwansyah kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Diduga sampah-sampah itu dibakar di dalam rumah. Api pun merembet hingga menyebabkan kebakaran.

"Kebakaran di dalam rumah, sekitar setengah jam bisa dipadamkan," katanya.

 

