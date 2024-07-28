Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Cengkreng, 6 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:55 WIB
Kebakaran Rumah di Cengkreng, 6 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah warga di kawasan Jalan Kresek Indah, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (28/7/2024) siang tadi. Sebanyak 6 mobil damkar pun dikerahkan ke lokasi guna pemadaman.

Informasi tentang kebakaran tersebut disampaikan oleh akun X BPBD DKI Jakarta pada Minggu (28/7/2024) sekira pukul 14.23 WIB, yang mana disebutkan kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kresek Indah, Blok N, RT 03/12, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran disebut-sebut terjadi pada sekira pukul 14.07 WIB, yang mana saat ini sebanyak 6 unit mobil Sudin Gulkarmat Jakarta Barat tengah melakukan pemadaman apinya.

"Penanganan, 6 Unit Damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, Koramil, situasi dalam proses pemadaman," tulis akun X @BPBDJakarta sebagaimana dilihat pada Minggu (28/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement