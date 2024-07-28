Kebakaran Rumah di Cengkreng, 6 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah warga di kawasan Jalan Kresek Indah, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (28/7/2024) siang tadi. Sebanyak 6 mobil damkar pun dikerahkan ke lokasi guna pemadaman.

Informasi tentang kebakaran tersebut disampaikan oleh akun X BPBD DKI Jakarta pada Minggu (28/7/2024) sekira pukul 14.23 WIB, yang mana disebutkan kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kresek Indah, Blok N, RT 03/12, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran disebut-sebut terjadi pada sekira pukul 14.07 WIB, yang mana saat ini sebanyak 6 unit mobil Sudin Gulkarmat Jakarta Barat tengah melakukan pemadaman apinya.

"Penanganan, 6 Unit Damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, Koramil, situasi dalam proses pemadaman," tulis akun X @BPBDJakarta sebagaimana dilihat pada Minggu (28/7/2024).