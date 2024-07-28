Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Tanggapi Wacana Monas Buka Sampai Malam Akhir Pekan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:03 WIB
Anies Tanggapi Wacana Monas Buka Sampai Malam Akhir Pekan
Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Jadwal operasional Monumen Nasional (Monas) rencananya akan diperpanjang hingga malam hari pada Sabtu dan Minggu. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lantas mengomentari hal tersebut. 

"Saya tidak komentari kebijakan yang sedang dijalani. Udah cukup ya?,"kata Anies usai menghadiri tabligh Akbar, di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara Minggu (28/7/2024).

Pada kesempatan itu, dia turut mengomentari temuan PPATK dimana ada ribuan anak terpapar Judo online di Jakarta Barat. Anies Baswedan lantas memberikan dua solusi pencegahan terkait kasus itu yakni aspek penegakan hukum dan rumah tangga. 

"Harus ada perhatian khusus terkait ini dan persoalan ada minimal dua aspek. Satu dari aspek penegakan hukum dan kedua aspek rumah tangga,"katanya.

Terkait penegakan hukum dia meminta agar semua pihak dalam disiplin dalam memberantas judi online. "Bagaimana semua perangkat penegakan hukum itu disiplin dalam pemberantasan judi online,"katanya.

Sementara terkait, rumah tangga, dia meminta para orang tua untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada sang anak agar tidak ikut terlibat.

 

Halaman:
1 2
      
