Sempat Kejar-kejaran, Dua Pelaku Ganjal ATM di Bogor Ditangkap Polisi

BOGOR - Polisi menangkap dua pria diduga pelaku pencurian modus ganjal ATM di sekitaran IPB Vokasi, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Iptu Susilo, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, ia sedang patroli di Jalan Kumbangan kondisi lalu lintas cukup padat.

"Pada saat saya antre di pertigaan depan livingroom melihat ada orang lari dikejar sambil teriak maling," kata Susilo, Minggu (28/7/2024).

Susilo langsung turun dari kendaraannya dan mencoba mengejar tetapi kehilangan jejak. Kemudian ada warga yang memberikan informasi ada terduga pelaku lain lari ke arah Cilibende.

"Mendapati satu orang diduga tersangka yang diamankan warga, lalu dimankan di mobil patroli," ujarnya.