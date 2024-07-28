Dua Selebgram Cantik Ditangkap Gegara Promosikan Judi Online, Dibayar Rp4 Juta Sebulan

BEKASI - Dua selebgram di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, pada Minggu (28/7/2024). Keduanya kedapatan mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram pribadinya.

Kedua selebgram cantik inisial SM dan MJ itu mengaku mendapatkan bayaran hingga Rp4 juta per bulan dari mempromosikan dari judi online. Penangkapan keduanya dilakukan saat petugas melakukan operasi siber.

Keduanya di-endorse untuk mempromosikan situs judi online lewat akun media sosial Instagram milik pribadinya masing-masing.

Pelaku berinisial SM terbukti mempromosikan situs judi online Zeon slot lewat akun media sosial pribadinya @yani karin. Sementara pelaku MJ juga ditangkap setelah kedapatan mempromosikan situs judi online Akai slot melalui akun @mftjnnh26_. Aksi keduanya sudah berjalan sampai satu tahun.

Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan Iptu Putu Agum Guntara mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku lain serta bandar judi online yang menawarkan situs judi online ke pelaku.

Pihaknya juga akan terus melakukan patroli siber media guna memberantas praktik judi online yang kian mengkhawatirkan.

Atas perbuatan kedua pelaku terancam Pasal 27 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik ancaman penjara 10 tahun dan denda sebanyak Rp10 miliar.



(Arief Setyadi )