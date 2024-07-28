Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Selebgram Cantik Ditangkap Gegara Promosikan Judi Online, Dibayar Rp4 Juta Sebulan

Didit Junaidi , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |23:28 WIB
Dua Selebgram Cantik Ditangkap Gegara Promosikan Judi Online, Dibayar Rp4 Juta Sebulan
Polisi tangkap selebgram promosikan judi online (Foto: Didit Junaidi)
A
A
A

BEKASI - Dua selebgram di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, pada Minggu (28/7/2024). Keduanya kedapatan mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram pribadinya.

Kedua selebgram cantik inisial SM dan MJ itu mengaku mendapatkan bayaran hingga Rp4 juta per bulan dari mempromosikan dari judi online. Penangkapan keduanya dilakukan saat petugas melakukan operasi siber.

Keduanya di-endorse untuk mempromosikan situs judi online lewat akun media sosial Instagram milik pribadinya masing-masing.

Pelaku berinisial SM terbukti mempromosikan situs judi online Zeon slot lewat akun media sosial pribadinya @yani karin. Sementara pelaku MJ juga ditangkap setelah kedapatan mempromosikan situs judi online Akai slot melalui akun @mftjnnh26_. Aksi keduanya sudah berjalan sampai satu tahun.

Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan Iptu Putu Agum Guntara mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku lain serta bandar judi online yang menawarkan situs judi online ke pelaku.

Pihaknya juga akan terus melakukan patroli siber media guna memberantas praktik judi online yang kian mengkhawatirkan.

Atas perbuatan kedua pelaku terancam Pasal 27 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik ancaman penjara 10 tahun dan denda sebanyak Rp10 miliar.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066401/judi_online-qvnw_large.jpg
Kelola Situs Judi Online, Pemuda Sumbar Ditangkap Aparat Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065863/judi-ftFI_large.jpg
Menkominfo Blokir Akses 3,4 Juta Konten Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/340/3063964/pengadilan_agama_lebak-9bMi_large.jpg
Ratusan Istri di Lebak Gugat Cerai Suami Gegera Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3058325/judi_online-Niwg_large.jpg
Pemerintah Diminta Serius Perangi Judi Online, Penjarakan Oknum Pejabat yang Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/326/3056897/judi_online-WTmi_large.jpeg
Catat, Main Judi Online Terancam Tak Bisa Buka Rekening hingga Ajukan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055746/menko_polhukam_hadi_tjahjanto-IS1m_large.jpg
4 Fakta Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement