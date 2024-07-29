Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lolos Masuk Akpol, Pria Asal Jatim Malah Ditampar Ayahnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |00:43 WIB
Lolos Masuk Akpol, Pria Asal Jatim Malah Ditampar Ayahnya
Ragil, lolos masuk Akpol 2024 saat bertemu ayahnya (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Ragil tak kuasa menangai tangis saat dirinya berhasil lolos menjadi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2024. Ia menjadi salah satu pria dari 490 peserta yang mengikuti seleksi calon taruna (Catar) Akpol 2024.

Usai mengikuti seleksi di tingkat pusat sampai akhir, pria peserta asal Polda Jawa Timur ini menjadi salah satu dari 325 Catar yang lulus terpilih tahun ini.  Rupanya, keberhasilan Ragil yang lolos menjadi taruna Akpol 2024 itu sukses membuat keluarganya senang bukan main. Tidak terkecuali sang ayah, H.Aryanto Waluyo. 

Saking senangnya, sang ayah tampak mengekspresikannya dengan mendaratkan tamparan di kedua pipi Ragil. Tamparan Aryanto bukanlah ekspresi kemarahan. Inilah cara ia menunjukkan rasa bangga kepada Ragil, anaknya yang berhasil lolos menjadi Taruna Akpol 2024.

Ragil pun menyambut tamparan sang ayah dengan pelukan disertai tangisan yang meluluhkan hati ayahnya. Dengan suara menahan tangis, H. Aryanto mengingatkan anaknya bahwa perjuangannya belum selesai. Tapi baru saja dimulai.

“Jangan cengeng ngerti nggak. Calon pimpinan ngerti nggak. Awas ya pelanggaran,” ujar Aryanto sambil memeluk Ragil, disusul dengan anggukan sang anak.

Dalam kesempatan tersebut, Aryanto juga mengungkapkan rasa bangganya karena sang anak akhirnya bisa lulus Taruna Akpol 2024. Pasalnya, Ragil sendiri sudah bermimpi bisa lolos Taruna Akpol sejak mendaftar pada 2022 lalu. 

“Saya sebagai orangtua dan anak tidak putus asa. Karena anak saya mulai mendaftar itu tahun 2022,” kata H.Aryanto, melansir dari Instagram @mabespolrinews. 

“Saya sebagai orangtua di desa asli kecamatan, bangga anak saya bisa lolos Taruna Akpol 2024. Secara logika, memang tidak masuk akal. Tapi Allah yang menentukan,” sambungnya.

 

