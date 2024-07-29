Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya Tengah Malam

JAKARTA - Wilayah Maluku Barat Daya, Maluku diguncang gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 4,6. Gempa bumi tersebut terjadi pada Senin (29/7/2024) tengah malam.

"Gempa Mag:4.6, 29-Jul-2024 00:07:04 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman media sosialnya @infoBMKG.

Adapun lokasi koordinat gempa bumi berada pada 7.70 Lintang Selatan (LS)-127.93 Bujur Timur (BT). Pusat gempa bumi 52 Kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya.

"Kedalaman gempa 151 Km," tulis BMKG.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Sementara itu, belum diketahui ada tidaknya kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )