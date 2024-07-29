Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kocak! Pelaku Kriminal BAB di Mobil, Polisi Auto Ngakak Sambil Tahan Bau

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |01:46 WIB
Kocak! Pelaku Kriminal BAB di Mobil, Polisi Auto Ngakak Sambil Tahan Bau
Pelaku kejahatan BAB di mobil saat digelandang polisi (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA - Viral di media sosial penangkapan pelaku kriminal di Palembang, Sumatera Selatan diiringi peristiwa lucu. Pasalnya, pelaku kriminal saat ditangkap malah buang air besar (BAB) di dalam mobil.

Kejadian itu berawal saat petugas kepolisian menggiring pelaku menuju kantor polisi. Kemudian, Tim reserse kepolisian yang ada di dalam mobil tersebut justru mendadak mencium aroma tidak sedap. 

Usut punya usut, aroma tidak sedap tersebut berasal dari si pelaku yang ternyata BAB di celana. Momen tersebut tampak diabadikan dalam sebuah video yang direkam salah satu tim reserse di dalam mobil tersebut. 

Salah satunya diunggah di akun Instagram @infopalembangg, dan berujung viral. Dalam video tersebut, terlihat pelaku kriminal yang mengenakan kaos merah tersebut duduk di kursi mobil bagian paling belakang. 

Salah satu tim reserse yang duduk persis di sebelahnya lantas auto kebauan dengan aroma tidak sedap dari  si pelaku yang BAB di celana tersebut.  Tim reserse di sebelahnya itu bahkan sampai menutup hidungnya dengan kaos hitam yang ia kenakan. 

Tak hanya, tim reserse yang duduk di sebelah pelaku, empat orang tim reserse termasuk yang sedang mengemudikan mobil juga tak luput dari bau tidak sedap tersebut.  Alhasil, mereka berinisiatif untuk membuka seluruh jendela mobil agar aroma tidak sedap dari BAB si pelaku tersebut keluar. 

Selain dibuat kesal dengan aksi si pelaku yang mendadak BAB di celana saat perjalanan ke kantor polisi, rombongan tim reserse yang ada di dalam mobil itu auto ‘ngakak’ dan tidak bisa menahan tawa mereka karena momen ‘kocak’ tersebut. Mereka tertawa ‘cekikikan’ sambil menahan bau dan menutupi hidung mereka selama perjalanan.

 

