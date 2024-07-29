Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gagal Sekolah BIN, Putra Pemuka Agama di Papua Lolos Seleksi Akpol 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |04:15 WIB
Gagal Sekolah BIN, Putra Pemuka Agama di Papua Lolos Seleksi Akpol 2024
Abdul Kahar, orangtua dari calon taruna yang lolos masuk Akpol 2024 (Foto: Dok Humas Polri/Wiwie Heriyani)
A
A
A

JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi Calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 tingkat pusat diwarnai dengan momen haru. Salah satunya, aksi seorang pria Papua bernama Abdul Kahar Yelipele. 

Ia terlihat bersujud syukur usai panitia seleksi Catar Akpol mengumumkan hasil seleksi. Pasalnya, putranya, Muhammad Rajab Yelipele menjadi salah satu Catar Akpol 2024 yang lolos dan sukses diterima menjadi seorang Taruna. 

Para keluarga melihat siaran langsung pengumuman di Gedung Serba Guna Akpol. Saat nama putra keduanya itu muncul dengan tanda hijau yang artinya diterima, Abdul Kahar langsung sujud syukur dan tidak bisa menahan haru.

"Saya sujud syukur, saya berterima kasih, Masya Allah. Ini saya datang sendiri," kata Abdul Kahar di Gedung Serba Guna Akpol, Minggu (28/7/2024)..

Ia mengenang putranya itu sempat gagal sekolah BIN dan tiba-iba mendaftar untuk menjadi Akpol. Abdul Kahar berharap anaknya menjadi polisi yang sukses hingga jadi pejabat di tanah kelahirannya. 

"Harapan anak saya bisa kembali jadi pejabat di sana. Bisa memimpin di sana. Menjaga kedamaian Papua dan memberikan keamanan. Saya sangat bangga," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/337/3068843/upacara_sertijab_dan_korps_raport_polri-REB5_large.jpeg
Profil 2 Jenderal Polri Termuda, Sama-Sama Jebolan Akpol 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-XOT2_large.jpg
Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065930/polri-ZEU6_large.jpg
Mutasi Polri: Irjen Wahyu Hadiningrat Jadi Astamarena, Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065122/ncs_polri_dengan_jajaran_polda_lampung-YUwK_large.jpg
Polri Sebut Lampung Daerah Rawan di Pilkada 2024, Perlu Optimalkan Cooling System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064364/pasukan_perdamaian_polri-aMRC_large.jpg
Lepas Satgas Garbha FPU 6 ke Bangui Afrika, Kapolri: Wujud Kontribusi Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064349/diklat_integrasi_siswa_dan_siswi_bintara-Cru5_large.jpg
Perkuat Sinergitas, TNI- Polri Gelar Diklat Integrasi Bintara Serentak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement