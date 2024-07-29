Gagal Sekolah BIN, Putra Pemuka Agama di Papua Lolos Seleksi Akpol 2024

JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi Calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 tingkat pusat diwarnai dengan momen haru. Salah satunya, aksi seorang pria Papua bernama Abdul Kahar Yelipele.

Ia terlihat bersujud syukur usai panitia seleksi Catar Akpol mengumumkan hasil seleksi. Pasalnya, putranya, Muhammad Rajab Yelipele menjadi salah satu Catar Akpol 2024 yang lolos dan sukses diterima menjadi seorang Taruna.

Para keluarga melihat siaran langsung pengumuman di Gedung Serba Guna Akpol. Saat nama putra keduanya itu muncul dengan tanda hijau yang artinya diterima, Abdul Kahar langsung sujud syukur dan tidak bisa menahan haru.

"Saya sujud syukur, saya berterima kasih, Masya Allah. Ini saya datang sendiri," kata Abdul Kahar di Gedung Serba Guna Akpol, Minggu (28/7/2024)..

Ia mengenang putranya itu sempat gagal sekolah BIN dan tiba-iba mendaftar untuk menjadi Akpol. Abdul Kahar berharap anaknya menjadi polisi yang sukses hingga jadi pejabat di tanah kelahirannya.

"Harapan anak saya bisa kembali jadi pejabat di sana. Bisa memimpin di sana. Menjaga kedamaian Papua dan memberikan keamanan. Saya sangat bangga," ujarnya.