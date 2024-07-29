Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agenda Jokowi Ngantor di IKN Hari Pertama

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |06:24 WIB
Agenda Jokowi <i>Ngantor</i> di IKN Hari Pertama
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mulai berkantor di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), hari ini Senin (29/7/2024). Diketahui, Jokowi akan berkantor di IKN selama tiga hari.

Jokowi pun merespon awak media yang menanyakan apakah akan langsung mengadakan Sidang Kabinet saat berkantor di IKN. Dia mengatakan masih menunggu para menteri-menterinya yang melakukan dinas di luar negeri.

“Ya itu menunggu menteri-menteri yang ada di luar,” kata Jokowi kepada awak media setibanya di IKN, Minggu (28/7/2024).

Jokowi pun mengatakan sejumlah menteri saat ini masih banyak yang berada di Paris. Diketahui, sejumlah menteri berada di Paris untuk mendampingi Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade 2024.

“Ratasnya (rapat terbatas) nanti kalau semua menteri sudah ada di Tanah Air karena masih banyak yang ada di Paris,” paparnya.

 

