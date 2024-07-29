Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Jokowi Ngantor di IKN, Naik Motor Bareng Influencer

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |06:39 WIB
5 Fakta Jokowi <i>Ngantor</i> di IKN, Naik Motor Bareng <i>Influencer</i>
Jokowi Motoran di IKN
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo, resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) per hari ini, Senin (29/7/2024). Presiden dan istri sedianya sudah tiba di IKN pada Minggu 28 Juli bersama para influencer. Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Motoran Bareng Influencer Jajal Tol IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) motoran bareng influencee menjajal Jalan Bebas Hambatan atau Tol yang merupakan akses Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024). 

Jokowi yang mengenakan jaket bertuliskan Nusantara pun mengaku meski jalan tol yang dilewati dengan rombongan belum 100% jadi, namun saat ini sudah mulus dan nyaman untuk digunakan berkendara. 

“Dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman,” kata Jokowi dalam sambutannya saat peresmian jembatan Pulau Balang.

2. Nagita Slavina hingga Atta Halilintar Ikut Motoran

Sejumlah artis dan influencer yang ikut motoran bareng Jokowi diantaranya istri dari Raffi Ahmad yaitu Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Marten, Ananda Omesh, Dian Ayu Lestari, Poppy Sovia, Ferry Maryadi, Willie Salim, dan lainnya. 

3. Air dan Listrik Sudah Masuk IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan langsung air hingga listrik telah masuk di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

“Ya ini saya lihat. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidur sudah ada, jadi bisa tidur. Sebagian furniture-nya sudah ada. Nanti bermalam di Istana,” ujar Jokowi kepada awak media di IKN.

 

Halaman:
1 2
      
