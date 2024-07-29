Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Senin Pagi, Abu Vulkanik 1000 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi, Senin (29/7/2024), pukul 07.33 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 1000 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“TTerjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 29 Juli 2024, pukul 07:33 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Yohanes Kolli Sorywutun dalam keterangannya.

Yohanes melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18.5 mm dan durasi 286 detik.

Sementara itu, Yohanes meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 KM dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki serta sektoral 3 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.