Mulai Berkantor di IKN Hari Ini, Berikut Agenda Resmi Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai melakukan kegiatan di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Senin (29/7/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan bahwa pada hari ini Presiden Jokowi akan menerima tamu hingga rapat di Kantor Presiden.

"Pagi ini Bapak Presiden akan menerima Tamu/Audiensi dan Rapat diruang Kerja Bapak Presiden di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Yusuf juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menggelar rapat dengan jajaran Otorita IKN, dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.