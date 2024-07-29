Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BP2MI Diperiksa soal Bandar Besar Judi Online T, Begini Suasana di Bareskrim Polri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:29 WIB
Kepala BP2MI Diperiksa soal Bandar Besar Judi Online T, Begini Suasana di Bareskrim Polri
Benny Rhamdani Akan Diperiksa Bareskrim/Okezone
JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani akan diklarifikasi di Bareskrim terkait pengendali judi online berinisial T yang kabarnya tak tersentuh oleh hukum.

Pantauan Okezone di lokasi, Senin (29/7/2024), belum tampak ada kedatangan Benny ke Bareskrim Polri. Kawasan Bareskrim Polri sendiri tampak ramai aktivitas awak media yang hendak melakukan peliputan hingga aktivitas polisi keluar masuk Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memastikan, akan datang memenuhi panggilan pemeriksaan soal sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia yang tak tersentuh hukum.

Pemeriksaan terhadap Benny diketahui dijadwalkan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri pada Senin, 29 Juli, 2024.

"Saya pastikan saya siap datang. Siap lahir batin," tegas Benny saat dikonfirmasi, Sabtu (27/7/2024).

Namun demikian, Benny tak memberi jawaban ketika dipertanyakan seputar akankah membawa alat bukti yang nantinya diserahkan kepada penyelidik untuk membuktikan pernyataannya seputar sosok berinisial T tersebut.

Benny hanya menyampaikan bila undangan pemeriksaan yang dilayangkan penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada kemarin malam.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
